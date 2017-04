Apple warnt: iCloud mit Problem unter iOS 10.3

Apple hat ein Problem von iCloud unter iOS 10.3 eingeräumt.

Einige User haben von Apple eine Mail erhalten, aus der das US-Blog macrumors zitiert. iOS 10.3 hat demnach einige iCloud-Dienste, die Nutzer eigentlich deaktiviert hatten, ungefragt wieder aktiviert.

Positiv: Der Bug wurde mit iOS 10.3.1 wieder behoben. Habt Ihr iOS 10.3.1 noch nicht geladen, ist es umso wichtiger, nun unverzüglich auf iOS 10.3.1 zu aktualisieren.

Welche iCloud-Einstellungen unter iOS 10.3 automatisch wieder aktiviert wurden, ist noch unklar. Laut Apple ist zumindest ausgeschlossen, dass die iCloud Foto-Bibliothek, der iCloud-Schlüsselbund und „Mein iPhone suchen“ betroffen sind.

In der Mail an betroffene Nutzer fordert Apple die User auf, ihre iCloud-Einstellungen zu überprüfen. Seid Ihr noch mit iOS 10.3 unterwegs, wählt bitte diesen Pfad und kontrolliert, ob Eure Einstellungen so aussehen wie von Euch eingestellt:

Das Apple-Schreiben im Wortlaut:

We discovered a bug in the recent iOS 10.3 software update that impacted a small number of iCloud users. This may have inadvertently reenabled some iCloud services that you had previously disabled on your device.

We suggest you go to iCloud settings on your iOS device to make sure that only the services you’d like to use are enabled.

Learn more about how to manage your iCloud settings or contact AppleCare with any questions.

The iCloud team