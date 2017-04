Apple TV ab Sommer mit Multi-User Login und Bild-in-Bild Video?

Aktuell wird jetzt auch über neue Funktionen von tvOS 11 spekuliert.

Neben den großen Brocken iOS 11 und macOS 10.13 könnte auf der WWDC Anfang Juni in San Jose auch eine neue Version der Software für das Apple TV kommen. Nun werden erste mögliche Neuerungen ins Gespräch gebracht.

The Verifier mutmaßt ohne genaue Quellen, dass die Software zwei große Funktionen erhalten werden: mehrere User-Accounts und Bild-in-Bild-Video.

Mehrere Accounts mit unterschiedlichen Einstellungen

So könnten etwa unterschiedliche Familienmitglieder eigene Einstellungen und installierte Apps in ihrem persönlichen Account hinterlegen. Außerdem wären sie so in der Lage, direkt ihre eigene Apple-Music-Mediathek und ihre iCloud-Fotos zu erreichen.

Bid-in-Bild-Video wie in iOS

Darüber hinaus wäre es laut dem Bericht bald möglich, im Menü oder anderen Apps etwas nachzusehen, ohne Filme oder Serienfolgen zu unterbrechen. Dazu soll eine Abwandlung der von iOS und macOS bekannten Bild-in-Bild-Videofunktion implementiert werden.

Beides sehr nützliche Funktionen – aber natürlich bislang noch völlig unbestätigt. Auch der Code der jetzigen tvOS Version 10 weist nicht auf derartige Neuerungen hin.