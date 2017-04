Apple stellt zwei Experten für Satelliten von Google ein

Apple verpflichtet zwei hochrangige Google-Mitarbeiter als Teil eines „neuen Hardware-Teams“.

Es handelt sich um John Fenwick und Michael Trela. Fenwick war bei Google Chef der Raumfahrt-Abteilung, Trela Ingenieur für Satellitentechnik. Die beiden waren zuvor Gründer des Satellitenbilder-Startups Skybox Imaging, das 2014 von Google für 500 Millionen US-Dollar gekauft wurde.

Laut einem Report von Bloomberg werden die beiden Teil eines neuen Teams, das von Greg Duffy geleitet wird. Der Leitende Apple-Mitarbeiter, zuvor Mitgründer der Kamera-Firma Dropcam, wurde erst im Januar in Cupertino eingestellt – iTopnews berichtete.

Gerüchte um Deal mit Boeing

Was Duffy bei Apple machen würde, war damals nicht ganz klar. Die beiden Neuzugänge bringen nun natürlich etwas Licht ins Dunkel: Mit ihrer Spezialisierung auf Weltraum und Fotografie dürften die drei ein Team zur Verbesserung von Apple Maps bilden.

Ob Apple auch wie Google eigene Satelliten bauen will, ist damit natürlich noch nicht gesagt. Aber in jedem Fall hat die Firma jetzt Experten an Bord, die solche Projekte einschätzen und vermutlich auch leiten und dazu noch Expertise für aktuelle Probleme mit der Karten-App liefern könnten. Gerüchte, Apple gehe eine Partnerschaft mit Boeing ein, um zu einem späteren Zeitpunkt Satellitten zur weltweiten Verbreitung von Internet (auch in entlegenen Regionen) zu betreiben, gibt es ebenfalls, sie sind derzeit aber wenig substanziell.