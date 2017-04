Apple Maps weiter optimiert, Das Örtliche und ÖPNV Paris integriert

Für Apple-Nutzer ist die heutige Ausweitung von Apple Maps eine willkommene Neuerung.

Solltet Ihr Euren nächsten Urlaub in Paris verbringen, wird Euch Apple Maps ein guter Begleiter im Öffentlichen Personen-Nahverkehr (ÖPNV) sein. Ab sofort wird die französische Hauptstadt via Apple Maps mit umfassenden Nahverkehrs-Daten versorgt.

Unterstützt werden dabei die Transportsysteme der RATP Group inklusive der Métro, den RER-Zügen und RER-Bussen.

Auch hierzulande gibt es Neuigkeiten: Bereits am Freitag berichtete iTopnews.de über die offensichtlich geplante Aufrüstung von Apple Karten für Hamburg, Bremen, Niedersachsen und Schleswig-Holstein.

Doch wie ernst es Apple mit der Optimierung seines Kartenmaterials meint, wird auch daran deutlich, dass ab sofort Daten von Das Örtliche in Apple Maps einfließen. Das Örtliche ist neuer Service-Partner für der Apple-Maps-Abteilung. So findet Ihr Geschäfte, Restaurants und vieles mehr noch besser, auch die Zusatzinformationen werden damit deutlich ausgeweitet.

Präzision, viele Zusatzinfos und Fly-Over

Der ÖPNV in Berlin wird in Apple Maps schon seit langer Zeit detailliert abgebildet – Baustellen, Staus, Straßenbahnlinien, Ein- und Ausgänge von U-Bahn-Stationen helfen bei der täglichen Navigation oder nach Feierabend auf dem Weg zur nächsten Party-Location bzw. angesagten Restaurants (samt Anbindung von Open Table zur Tischreservierung).

Mit welcher Präzision Apple inzwischen selbst bei Kleinigkeiten vorgeht, beeindruckt: So wurden nun auch sämtliche Icons angepasst, einerseits exakt an die Logos von (z.B.) S- und U-Bahn, andererseits mit stylischen Icons, bei denen die Bäckerei jetzt ein Croissant-Icon anzeigt oder etwa das japanische Restaurant ein Sushi-Icon. Bonus: Ein Klick auf das Wetter-Icon auf der rechten Seite öffnet die lokale Wettervorhersage.

3454 Elektroauto-Ladestationen erfasst

Berlin lässt sich bekanntlich auch im Fly-Over-Modus in höchster Auflösung überfliegen, das gilt für City und Sehenswürdigkeiten. Elektroauto-Ladestationen sind seit neuestem ebenfalls verfügbar – iTopnews.de berichtete. Allein hierzulande sind 3454 Ladestationen in Apple Maps erfasst. Als Partner sind RWE Mobility, New Motion, EnBW Allego, E-Wald, Heldele, das Stromnetz Hamburg sowie Bosch e Mobility und Tesla Superchargers dabei.

Neues Maps-Office in Islamabad

Um Apple Maps in Zukunft noch weiter aufzurüsten, hat Apple bekanntlich vor Kurzem in Islamabad ein neues Büro eröffnet. Hier steht der weltweite Ausbau der Karten im Vordergrund. 40 Städte in aller Welt sind in Apple Maps schon mit ÖPNV-Daten erschlossen. Die Anbindung von Drittanbieter-Apps, 300 zusätzlichen Daten-Lieferanten und vielen Testern, die „live“ vor Ort Daten katalogisieren, verbessert die Qualität Schritt für Schritt.

Sonderseiten mit allen Details

Übrigens: Eine Liste sämtlicher mit Nahverkehrsdaten von Apple Maps versorgten Regionen findet Ihr hier bei Apple. Und auf dieser Apple-Sonderseite bekommt Ihr einen ausführlichen Gesamtüberblick darüber, was Apple Maps generell bietet.