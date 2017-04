Apple Maps in Europa weiter verbessert

Apple Karten wurde in Großbritannien mit einem großen Update versehen.

Die Karten-App wurde um Ortsdaten von über 3000 Ladestationen für elektronische Fahrzeuge wie etwa Autos von Tesla erweitert. Die Stationen befinden sich im gesamten britischen Gebiet und wurden mit der Hilfe des Münchener Unternehmens Cirrantic’s Moovility lokalisiert, wie Bloomberg berichtet.

Das Update wurde bei einem Meeting in London präsentiert. Es enthält außerdem noch Infos über Stationen, wo öffentliche Fahrräder ausgeliehen werden.

Dieses zweite Feature wurde für London, Paris und New York eingeführt. Sie ist ein weiterer Schritt Apples, um die eigene Karten-App in Sachen Funktionalität an das Angebot von Google Maps anzugleichen.