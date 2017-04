App Store ab Ende der Woche mit Preiserhöhungen

In einigen europäischen Ländern ziehen Ende der Woche die Preise für Apps an.

Von den neuen Regelungen ist Deutschland noch nicht betroffen, auch für unsere Leser in der Schweiz bleiben die Preise vorerst auf dem aktuellen Niveau. Allerdings heißt es in Mails von Apple an Entwickler, die Preise würden in Ländern, deren Währung der Euro ist, angepasst.

Aufgrund schwankender Wechselkurse müssen in einem ersten Schritt Nutzer in Österreich, Dänemark, Frankreich, Bulgarien, Estland, der Slowakei und in Mexiko künftig mehr für Downloads im App Store zahlen. Was aus den anderen Euro-Ländern wird, zeigt sich in Kürze. Wir aktualisieren dann den Stand.

In den betroffenen Stores wird aus 99 Cent 1,09 Euro. Die weiteren Veränderungen: 2,29 statt 1,99 Euro/3,49 statt 2,99 Euro/4,49 statt 3,99 Euro.