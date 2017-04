App-Mix: Sleep Cycle enttarnt Schnarcher und viele Rabatte

Hier ist der App-Mix: Neu, aktualisiert, reduziert – das solltet Ihr auf dem App-Radar haben.

App-News

cut.: Das erst vor kurzem von uns gelobte Puzzle rund um Linien-Silhouetten verfügt jetzt über ein neues Tutorial, mit dem Ihr noch besser in das einzigartige Konzept einsteigen könnt.

cut. Spiele universal Keine Bewertungen 32 MB Gratis

Sleep Cycle: Neue Schlafüberwachungs-Algorithmen der Gratis-App sind jetzt in der Lage zu überprüfen, wann und wie häufig Ihr nachts schnarcht – und ob das gesundheitsgefährdend ist. Im Entwicklerblog gibt es alle Details.

Red’s Kingdom: Im kommenden Update warten im Casino „The Golden Nut“ viele neue Puzzle auf den rotschwänzigen Helden des Spiels.

Gunbrick: Die Zukunft des App-Store-Klassikers ist gesichert. Ab sofort läuft der mehrfach prämierte 32-Bit-Arcade-Platformer auch in 64-Bit-Performance, was sich auf vielen Geräten in deutlichen besseren Grafikabläufen widerspiegeln sollte.

Gunbrick Spiele universal (17) 53 MB 2,99 €

Gangstar Vegas: Sowohl die Menüführung als auch die allgemeine Grafik-Struktur des Action-Blockbusters von Gameloft wurde verbessert.

Gangstar Vegas Spiele universal (10543) 1992 MB Gratis

App des Tages

CATS – Crash Arena Turbo Stars: Im neuen Spiel der Macher von Cut the Rope baut Ihr kleine Kampfmaschinen, die von Katzencharakteren gegen die von anderen Spielern in die Schlacht geführt werden.

Neue Apps

Turmoil: Bei dieser Neuerscheinung handelt es sich um einen Simulator, in dem Ihr Grabungen nach Öl leitet und so versucht, zu Reichtum zu gelangen.

Turmoil Spiele Keine Bewertungen 50 MB 9,99 €

Ms. Spell: Rundenbasierte Action mit Zaubersprüchen gegen Monster werden Euch in Ms. Spell in klassischer Retro-Ästhetik geliefert.

Ms. Spell Spiele universal Keine Bewertungen 20 MB 0,99 €

ChordFlow: Ganze vier Spuren verschiedenen Akkordfolgen kann dieser Sequenzer generieren. Per CoreMIDI könnt Ihr seine Signale an viele verschiedene Synthesizer-App senden und dadurch ganz leicht komplexe Melodien bauen.

ChordFlow Musik universal Keine Bewertungen 28 MB 6,99 €

Midiflow Adapter für Audiobus 3: Passend dazu könnt Ihr außerdem noch mit dieser App verschiedene Apps auf verschiedene digitale MIDI-Ausgänge setzen, um mehr Freiheit bei der Nutzung mehrerer Software-Tools beim Musizieren mit iPhone und iPad zu haben.

Pet Hotel: Dieses frisch erschienene Spiel für Kids aus der Schmiede der bekannten Entwickler von tivola macht Euch zum Chef einer Tierpension.