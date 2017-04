App-Mix: Erste Screenshots zu Oceanhorn 2 und viele Rabatte

Hier ist der App-Mix: Neu, aktualisiert, reduziert – das solltet Ihr auf dem App-Radar haben.

Die besten Rabatte aus dem App Store

iTunes-Karten mit Rabatt

diese Woche nur Payback-Bonus bei REWE

App-News

Oceanhorn 2: Der zweite Teil der an den Klassiker Zeldapie angelehnten Spiele-Serie wird „demnächst“ für iOS erscheinen. Im kommenden Monat können Besucher einer Messe in Malmö das Game erstmals austesten. Erste Screenshots gibt es bereits jetzt (obwohl das Spiel schon 2015 erstmals angekündigt wurde). Weitere Details hier in einem neuen Entwickler-Eintrag.

Tempest: Das lang erwartete Piratenspiel ist jetzt endlich im App Store. Ihr kämpft gegen 50.000 Steam-Spieler und epische Endgegner in einer offnen Welt.

Netflix: Mit einer Anzahl von knapp 99 Millionen internationalen Abonnenten hat Netflix seine Wachstumsziele leicht verpasst. Bereits im nächsten Quartal soll die magische Zahl von 100 Millionen Nutzern dann aber geknackt werden, wie TechCrunch berichtet.

Netflix Unterhaltung universal (3749) 106 MB Gratis

WhatsApp: Wie der bekannte Beta-Detektiv WABetainfo auf Twitter andeutet, könnte der Messenger bald ein neues Feature erhalten. Mit diesem könntet Ihr bei einer neuen Telefonnummer alle Eure Kontakte in einem Rutsch mit einer Nachricht darüber informieren, dass Ihr jetzt unter einer neuen Nummer erreichbar seid.

WhatsApp Messenger Soziale Netze iPhone (193576) 132 MB Gratis

App des Tages

Cluedo: Das bekannte Brettspiel rund um einen Kriminalfall kann auch auf iOS gespielt werden.

Neue Apps

Age of War 2: Der zweite Teil der wilden Mischung aus Action- und Strategiespiel ist da, mit sieben Levelwelten und 29 Kämpfertypen.

Shiny Ski Resort: Ausgehend von einem idyllischen Winterresort könnt Ihr in diesem neuen Aufbauspiel aus der Kairosoft-Schmiede eigene Skistrecken konstruieren und auch befahren.

Toca Life – Hospital: Der Alltag im Krankenhaus wurde selten so kinderfreundlich und unterhaltsam erklärt wie in dieser neuen Episode der Toca-Serie.

Fiete Hide and Seek: Auch die Fiete-Reihe hat Zuwachs bekommen – ein lustiges Versteckspiel erobert den App Store und erfreut jüngere Kids.

Mallow Drops: In diesem neuen Retro-Puzzler muss die Schwerkraft ausgenutzt werden, um zwei kleinen Kiwi-Vögeln auf der Suche nach ihren verlorengegangenen Eiern zu helfen.