„Abo eingestellt“: Apple mailt seltsame Kündigungen für Apple Music und iCloud

Apple Music und iCloud kämpfen zur Stunde offenbar mit Server-Problemen.

In der Folge sendet Apple automatische Mails aus, in den unter anderem die Einstellung des Apple-Music-Abos angekündigt wird, obwohl Nutzer gar nicht gekündigt haben. So schreibt uns unter anderem Marcus (vielen Dank):

„Schon was von dem Problem gehört? Irgendwie wird das Abo beendet und es werden auch schon Mails verschickt. In der Aboübersicht steht noch, es wird verlängert, klickt man das Abo aber an, steht dort eingestellt läuft am … ! Tritt auf mehreren Geräten mit Abo auf.“

In einer Mail von Apple, die iTopnews vorliegt, heißt es:

„Hallo xxxxx, Dein derzeitiges Abo für Apple Music-Einzelabo wurde eingestellt und wird nicht automatisch verlängert werden. Mit freundlichen Grüßen,

Apple“

Ähnliche Probleme, in denen auch iCloud-Speicherpläne auslaufen, die gar nicht gekündigt wurden, treffen derzeit bei einigen Usern weltweit ein: in den USA, in Japan und auch Brasilien, wie AppleInsider berichtet.

Die Systemstatus-Seite von Apple meldet aktuell keine Probleme dieser Art. Wir beobachten die Lage und gehen derzeit von einem Serverfehler aus, den Apple sicher zeitnah beheben wird.