WWDC 2017: Apple startet Lotterie für Tickets

Apple hat die Lotterie für Tickets für die WWDC 2017 im Juni gestartet.

Vom 5. bis zum 9. Juni 2017 findet in San José in Kalifornien Apples diesjährige WWDC statt. Jeder, der an einer Teilnahme an der großen Entwicklerkonferenz interessiert ist, kann sich ab sofort bei Apple für ein Ticket registrieren.

Zugang zur WWDC ist sehr begehrt, es registrieren sich immer viel mehr Interessenten, als es Karten gibt. Die Kaufoptionen für das wenige Tausend umfassende Kontingent werden dann in naher Zukunft ausgelost. Ein Ticket für die vier Tage kostet 1599 US-Dollar.

Außerdem können sich wie in jedem Jahr auch talentierte Studenten für ein Stipendium auf der WWDC bewerben. Wer sich anmeldet, muss dazu nur über 13 Jahre alt, an einer Schule, Uni oder anderen Hochschule angemeldet sein und einen Entwickler-Account bei Apple besitzen.

WWDC 2017: iOS 11 und macOS 10.3 dürften kommen

Auf der diesjährigen WWDC wird Apple vermutlich iOS 11 und macOS 10.13 vorstellen. Für das mobile OS, das dann auch auf dem für den Herbst erwarteten neuen iPhone laufen wird, sind schon einige Features im Gespräch, darunter Gruppenanrufe in FaceTime oder seit heute Siri für iMessage,