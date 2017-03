Wunderschönes neues Puzzle: Cosmic Express im Video

Bitte einsteigen: Der Premium-Puzzler Cosmic Express ist eine wunderschöne Neuerscheinung.

Sie ist der aktuelle Streich der Entwicklerfirma Draknek, die auch für das mehrfach ausgezeichnete Spiel A Good Snowman Is Hard To Build verantwortlich sind. In Cosmic Express geht es aber nicht um Schnee, sondern eine aus vielen kleinen Planeten bestehenden Weltraum-Kolonie.

Mit einem Zuggleis sind diese Planeten, welche auch die einzelnen Level darstellen, verbunden. Doch auf ihrer Oberfläche selbst fehlt das Bahnnetz noch – und Ihr sollt es aufbauen.

Wenig Sitze erfordern lange Strecken und Umwege

Dabei ist es nötig, dass jeder der außerirdischen Bewohner des Planeten – sie stehen verteilt auf den Planeten herum – aufsteigen und an einem passenden Heimatort wieder absteigen kann. Damit dies mit der begrenzten Sitzzahl des Cosmic Express vereinbar bleibt, führen die Strecken meistens über komplizierte Umwege ins Ziel.

In knapp hundert liebevoll gestalteten Leveln geht das so – immer wieder auch mit Überraschungen. Dank der hervorragenden Grafik und des klasse Spielkonzepts ist es daher nicht verwunderlich, dass Cosmic Express für mehrere Indie-Spielpreise nominiert ist. Vermutlich wird es auch einige davon gewinnen. (ab iOS 6.0, ab iPhone 4S, englisch)

