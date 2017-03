Wikileaks: CIA hat Hacker-Tools für iOS angeblich „verloren“

Angeblich sollen andere Organisationen Hacker-Tools der CIA besitzen.

Für viele iPhone-User klingt das nach einer bedrohlichen Nachricht: Wikileaks hat angebliche Geheimdokumente der CIA publiziert. Diese besagen, dass die Spionage-Organisation eine spezielle Einheit zur Entwicklung von iOS-Hacks gegründet hat.

Sie habe die spezifische Aufgabe, sogenannte „zero-day exploits“ zu entwickeln. Das sind Hacking-Methoden, die noch am Tag, an dem eine Sicherheitslücke für ein bestimmtes System bekannt wird, diese ausnutzen.

Die Spezialeinheit soll viele derartige Hacks entwickelt haben, auch in Form von Malware, um an Informationen von iPhones und iPads zu kommen.

CIA hat iOS Hacking-Tools „verloren“

Delikat an den neuen Leaks ist aber der Zusatz, dass die CIA die Kontrolle über diese entwickelten Hacking-Tools „verloren“ habe. Es ist nicht ganz klar, ob das bedeutet, dass sie gestohlen wurden, allerdings: Wenn jemand diesen Satz an Hacking-Code hat, besitzt er die Spionagekraft der CIA für iOS-Geräte.

Existenz solcher Malware noch nicht bestätigt

Derzeit scheint es nicht einmal sicher zu sein, ob es iOS-Malware überhaupt gibt. Ein Ex-Hacker sagt in einem Tweet an 9to5Mac – nur zehn Minuten nach der Publikation ihres Berichts über die CIA-Dokumente –, dass er für seinen Teil keine dahingehende Informationen habe.

Ob die Dokumente als hundertprozentig echt sind, ist derzeit also noch nicht geklärt. Der Hacker kündigte aber auch an, sich des Themas verstärkt anzunehmen – was definitiv für eine gewisse Brisanz spricht.