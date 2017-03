Wikileaks behauptet: CIA spioniert auch Mac User aus

Ein zweiter Teil der Wikileaks-Dokumente von der CIA betrifft auch Apple.

Am 7. März veröffentlichte Wikileaks unter dem Titel „Vault 7“ geheime Dokumente der CIA – iTopnews berichtete. Darin war die Rede von Hacking-Tools, mit denen Ermittler in geschützte iOS-Geräte gelangen konnten.

Ein weiterer Teil dieser Dokumente mit dem Titel „Dark Matter“ behauptet nun, dass die CIA auch Macs im Visier hatte.

So sollen laut den Dokumenten Projekte des Geheimdienstes Malware auf Macs über externe Geräte einschleusen können – auch wenn der Computer passwortgeschützt ist. Andere Tools machen sich angeblich die Neuinstallation von macOS, etwa auf einem MacBooks, zunutze.

Die meisten der Zugriffe sollen aber über einen gehackten Thunderbolt-Ethernet-Adapter erfolgen. Dieser werde für MacBooks und stationäre Rechner seit 2008 genutzt. Sie würden, so die Behauptung, schon länger als Sicherheitsproblem bekannt sein.

Echtheit nicht absolut gesichert

Genauso wie die Behauptung, dass die CIA in die Lieferkette von Apple eingreift, um Spionage-Software zu installieren, ist die Echtheit der zu diesen Infos gehörenden Dokumente nicht wirklich als gesichert zu bezeichnen. Es sei aber daran erinnert: Edward Snowden schrieb, die erste Runde schien authentisch zu sein.

Und auch sonst ist das Thema iPhone-Sicherheit in den USA wieder in den Schlagzeilen. Ein Gerichtsbeschluss aus den USA zeigt nämlich, dass 100 Smartphones von Protestierenden am Tag der Amtseinführung Trumps in Washington sichergestellt wurden.

Alle Smartphones sollen von der Polizei entsperrt werden

Natürlich sind die meisten von ihnen mit einem Code gesichert. In den „nächsten Wochen“ sollen aber alle Geräte entsperrt und auf relevante Infos durchsucht werden. Was die Behörden zu dieser indiskutablen Vorgehensweise veranlasst, wurde nicht detailliert gesagt.