Wiederherstellung einer Apple Watch: Nicht mehr nur bei Apple…

Der Zubehör-Hersteller MFC hat einen Weg gefunden, die Apple Watch wiederherzustellen.

Wenn bei einem Update der Smartwatch beispielsweise etwas schiefgegangen ist, führte kein Weg am nächsten Apple Store vorbei. Nutzer konnten – bisher – nichts selbst in die Hand nehmen.

Mit dem neuen iBUS-Kabel inklusive entsprechendem Adapter soll das Problem jedoch der Vergangenheit angehören.

iBUS soll Apple Watch reparieren können

Dieses Kabel wird an den versteckten Diagnose-Port der Uhr geklemmt und kann dann am anderen Ende an den Rechner angesteckt werden. Aktuell wird jedoch nur die erste Apple-Watch-Generation unterstützt.

Mit dem Zubehör lässt sich die Software wiederherstellen – entweder über iTunes oder eine eigens entwickelte Software. Bestellt werden kann der Adapter auf der Website der Macher – zum stolzen Preis von knapp 90 Euro.