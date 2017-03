WhatsApp: Viele 5-Sterne-Bewertungen fürs „Gameplay“?!

Die neue Status-Funktion in WhatsApp sorgte bei Nutzern für Verärgerung.

Als WhatsApp den alten Status durch einen neuen Status im Snapchat-Stil ersetzte, häuften sich 1-Sterne-Bewertungen für WhatsApp. Einem Großteil der Nutzer gefiel der neue Status überhaupt nicht.

Besonders im Google Play Store war die Anzahl der negativen Bewertungen gegen Ende Februar rasant gestiegen. Auch auf iOS schwächelte WhatsApp in den Bewertungen.

Fake-Bewertungen für WhatsApp

Inzwischen nähert sich WhatsApp im Google Play Store wieder einer 4,5-von-5-Sterne-Bewertung im Schnitt. Vor allem sind tausende überwiegend englischsprachige 5-Sterne-Wertungen hinzugekommen. Diese loben größtenteils Grafik und Gameplay – ja, wir reden immer noch von WhatsApp. Einem Messenger. Quasi ohne spektakuläre Grafiken. Und WhatsApp ist schon gar kein: GAME!

Telegraph-Poster constantin spekuliert nun unter Einbeziehung von Analyse-Daten von App Annie, dass es sich nach dem neuen Update mit dem alten Status um Fake-Reviews im Google Play Store handeln könnte:

„… if we search for english only WhatsApp reviews from the last month, 2.7% of all 5-star-reviews include the word „game“.“

Steile These in Bezug auf die Android-Bewertungen:

„It is hard to say how many of WhatsApp’s 5-star-reviews are actually fake. It’s probably way MORE THAN 10%. It seems as if only WhatsApp is „affected“ by thousands of fake five-star-reviews.“

Der Einkauf von gefälschten Reviews im Google Play Store sei verdammt teuer, eine Fake-Review soll etwa 1 Dollar kosten. Bewiesen ist hier reingar nichts. Autor constantin und sein ganz persönliches Fazit:

„I leave it to you to answer this question. Fake Play Store reviews are pretty expensive (about $1 per review!), so it’s very unlikely that somebody bought thousands (or more) fake reviews just for fun. It’s probably somebody with enough money to spend on WhatsApp.“