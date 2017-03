WhatsApp veröffentlicht Update – das ist neu

Die Macher von WhatsApp waren fleißig und haben heute ein Update veröffentlicht.

Neben den obligatorischen Bugfixes gibt es einige neue Funktionen in der Version 2.17.11. Hier die Übersicht:

Im Profil: Ihr könnt jetzt offiziell wieder textbasierte Aktualisierungen zum Profil hinzufügen – diese Funktion ist nichts anderes als der alte Status, den viele von Euch zurücksehnten. Die Funktion steht wie berichtet schon ein paar Tage bereit, fließt aber in 2.17.11 noch mal offiziell ein.

Bei Videos: Ihr könnt Videos jetzt sofort abspielen Zuvor musstet Ihr mit dem Start des Videos warten, bis der Clip komplett heruntergeladen war.

In der Kamera: Ist das Licht schlecht oder ist es recht dunkel, sorgt ein Klick auf das neue Mondsymbol in der Kamera dafür, dass Ihr bessere Fotos und Videos aufnehmen könnt.

Bei den Fotos: Bearbeitet Ihr ein Bild, klappt das nun einfacher. Dazu berührt Ihr das neue Zuschneiden-Symbol via 3D Touch. So könnt Ihr das Bild umgehend zuschneidend und das Foto vor allem in der Originalgröße sehen.