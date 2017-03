WhatsApp & iMessage: Innenministerin fordert freiwillige Herausgabe von Nachrichten

Das britische Innenministerium fordert vollen Zugriff auf WhatsApp, iMessage, Facebook und Co.

Angesichts der Terrorgefahr hat die britische Innenministerin Amber Rudd angeregt, dass die Messenger-Dienste und sozialen Netzwerke den Behörden und Geheimdiensten freiwillig Zugriff auf die verschlüsselten Nachrichten geben sollten. Sollte das umsetzbar sein, so Rudd, könne man Terror effektiver bekämpfen.

Britische Innenministerin will bei WhatsApp mitlesen

Nach dem Terroranschlag von London heißt es in britischen Medien übereinstimmend, ein Fake-iPad an Bord einer Passagiermaschine habe dazu geführt, dass ab sofort Laptops und ähnliche Geräte im Handgepäck im Innenraum von Flugzeugen verboten seien. Zuerst hatten die USA ein solches Verbot umgesetzt, kurz darauf war Großbritannien nachgezogen.

Der Attentäter von London soll kurz vor der Tat noch eine Nachricht in WhatsApp abgesetzt haben. Auch darüber spekulieren britische Medien. Das Innenministerium hat dies aber bisher nicht offiziell bestätigt.

Treffen mit den Chefs von WhatsApp & Co.

Ziel der Forderung von Innenministerin Rudd sei es, den Terroristen keine Möglichkeit zu geben, sich in verschlüsselten Netzwerken miteinander zu unterhalten und Vorgehensweisen abzustimmen.

Rudds Forderung findet bei der Opposition und auch der Öffentlichkeit wenig Zustimmung. In einem Meeting mit den leitenden Führungskräften der Messenger-Dienste soll dieses Thema am Donnerstag diskutiert werden, wie The Guardian berichtet. Das Innenministerium strebt eine freiwillige Herausgabe der verschlüsselten Daten an, aber (bisher) keinen richterlichen Beschluss oder ein neues Gesetzesvorhaben.

Rudd sprach sich desweiteren dafür aus, dass Firmen wie WhatsApp, Facebook und Co. extremistische Beiträge deutlich wirksamer blockieren müssten. Apple hat sich bisher generell geweigert, User-Daten für Behörden zu entschlüsseln. Gleiches gilt für WhatsApp und Facebook. Allein Yahoo hatte den US-Behörden eine „Hintertür“ geöffnet, um Daten aus Yahoo-Mail auszulesen.