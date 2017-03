WhatsApp bringt alten Status endgültig zurück

Der neue Status ist bei den Usern von WhatsApp nicht gut angekommen.

Um die Kritik der Community einzudämmen, lenken die Entwickler ein. Der alte Status kommt endgültig zurück.

In der Android-Beta ist das bereits seit einigen Tagen der Fall, wie Ihr hier bei uns nachlesen könnt. Nächste Woche sollen alle Android-User dann wieder zum Status Quo zurückkehren.

Alter WhatsApp-Status kehrt zurück

Auch für iPhone-Besitzer ist ein solche Schritt geplant. Einen genauen Termin können wir Euch noch nicht nennen. Derzeit heißt es „coming soon“.

Ganz aufgeben will man das neue Status-Konzept jedoch nicht. Es ist weiter in der App vorhanden, auch wenn der alte Status parallel verfügbar ist. Wasser auf die Mühlen der Kritiker: Der neue Status soll in Zukunft auch weiter ausgebaut werden, wie TechCrunch berichtet.