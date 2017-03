watchOS 3.2 für alle User veröffentlicht – das ist neu

watchOS 3.2 ist seit wenigen Augenblicken für alle User verfügbar. Was ist neu? Wir erklären’s.

Ab sofort könnt Ihr die Aktualisierung über die Apple Watch-App auf dem mit der Uhr verbundenen iPhone installieren. Dazu muss die Uhr selbst über das Ladekabel mit Strom versorgt werden.

Watch-Nutzer können sich nach dem Update auf den sogenannten „Theater Modus“ freuen. Er hindert das Display daran, aufzuleuchten, wenn der Arm bewegt wird. Sehr nützlich, vor allem – wie der Name schon sagt – in dunklen Theater- oder Kinosälen.

Notifications kommen bei eingeschaltenem Theater-Modus trotzdem an. Ein Druck auf die Digitale Krone zeigt sie. Alternativ reicht auch ein Tap auf den Bildschirm.

Die Icons im Control Center wurden neu organisiert, um einen Shortcut für den Theater-Modus zu integrieren.

Neue Möglichkeiten mit Siri auf der Apple Watch

Außerdem an Bord in watchOS 3.2: Siri-Kit. Es erlaubt Watch-Besitzern, Siri zu bitten, Nachrichten zu versenden, Bezahlungen abzuschicken, ein Ticket zu buchen oder einen Workout zu starten. Auch Anrufe und das Durchsuchen von Fotos werden dank Siri-Kit nun per Spracheingabe möglich.