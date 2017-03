Von Star-Architekt entworfen: Neue Fotos zum Apple Store Chicago

Der neue Apple Store in Chicago soll Kunden besonders beeindrucken.

Die Location, künftig „Apple Chicago“ genannt (das Wort Store hat Apple ja offiziell gestrichen), befindet sich aktuell noch im Bau. Offiziell gibt es noch keine Informationen zum genauen Termin der Fertigstellung. Im Oktober 2017 könnte es soweit sein.

Der Bau der Glasfront ist bereits relativ weit fortgeschritten. Auch Teile des Dachs wurden bereits aufgesetzt. Noch gibt es jedoch einiges zu tun. Eine neue Bildergalerie der örtlichen Tageszeitung Chicago Tribune zeigt jetzt etliche Fotos der Konstruktion.

Schon die Konzept-Zeichnungen hatten erkennen lassen, dass dieser Store etwas Besonderes sein wird. Als Designer hat Apple den Star-Architekten Norman Foster verpflichtet. Foster hat unter anderem auch den neuen Campus und die Reichtagskuppel in Berlin entworfen.

Der Store soll eine Verkaufsfläche von etwa 1860 Quadratmetern aufweisen und insgesamt der dritte der Stadt werden – er liegt direkt am Chicago River. Schon länger betreibt Apple in Chicago den Store an der North Michigan Avenue und den Store Lincoln Park.

Eine Liste aller Apple Stores weltweit findet Ihr hier.