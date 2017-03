Vier neue Werbespots fürs iPad Pro und das iPhone 7

Apple hat weitere neue Werbespots veröffentlicht. Wir zeigen Euch gleich vier frische Clips.

Gestern konnten wir Euch bereits die Werbespots von den BritAwards weiterreichen: Best British Male und Female. In der Nacht hat Apple gleich vier neue Streifen hochgeladen.

Zum einen gibt es neue Clips zum iPad Pro. Sie tragen die Titel „Take better notes“ und „Needless stuff“. Jedes Video ist 15 Sekunden lang.

Neue Werbung für iPad Pro veröffentlicht

Ziel ist es, die Nutzer zu überzeugen, dass es sich mit dem Tablet besser schreiben lässt als mit Stift und Papier. Außerdem verbraucht es weniger Platz auf dem vollen Schreibtisch.

Außerdem sind heute früh die deutschen Lokalisierungen zweier iPhone-Werbespots aus der Serie One Night shot on iPhone 7 hierzulande veröffentlicht worden. Zunächst werden solche Videos erst in englischer Sprache veröffentlicht. Nun sind „Eine Nacht in Johannesburg“ und „Eine Nacht in Tokio“ für den hiesigen Markt eingedeutscht worden.