Übernahme, Filmrechte: Verhandelte Apple mit Sony und Paramount?

iTunes-Boss Eddy Cue hat sich mit Sony und Paramount getroffen.

Wichtige Verantwortliche der beiden bekannten Hollywood-Produktionsfirmen sollen aktuell mit leitenden Apple-Angestellten verhandelt haben. Offiziell gibt es allerdings keine Aussagen zu dem Treffen.

Möglicherweise versucht Apple erneut den Fokus auf den Kauf einer größeren Film-Produktionsfirma zu lenken, um mehr eigenen Content anbieten zu könne. Offenbar soll es bei den aktuellen Verhandlungen nicht nur um den Kauf einzelner TV-Serien gegangen sein.

Apple hat große Pläne mit Sony und Paramount

Laut dem Report der New York Post sei in Cupertino „etwas größeres“ geplant. In den Gesprächen mit Studio-Bossen bleibe Apple bei den konkreten Plänen aber immer noch recht vage, schreibt das Blatt.

Zuletzt hatte Apple eigene Show-Projekte wie „Planet of the Apps“ angekündigt. Auch eine Doku über das Leben von Beats-Gründer Dr. Dre wird in Kürze auf Apple Music ausgestrahlt. Schon einmal wurde Apple nachgesagt, man werde eine große Filmproduktions-Firma kaufen: Doch dann bekam AT&T bekanntlich den Zuschlag für Time Warner. Auch eine Kooperation mit Disney wurde schon mehrfach in der Gerüchteküche gehandelt.