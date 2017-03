Twitter: Neues Mac-Programm „Electric Pork“ für längere Tweets

Prinzipiell ist Twitter ja auf 140 Zeichen pro Nachricht beschränkt, und das ist gut so.

Wer sich unbedingt länger verbreiten will und muss, hat dazu auf Facebook alle Möglichkeiten. Aber manchmal gibt es eben doch Ausnahmen.

Für die seltenen Fälle, in denen 140 Zeichen für einen Tweet nicht genügen, nutzen viele Twitterer einen so genannten „Tweetstorm“. Das bedeutet: Sie teilen den Text auf mehrere Nachrichten auf, die sie dann entsprechend markieren, zum Beispiel mit „1/3“, „2/3“ und „3/3“.

Besonders praktisch und gut lesbar ist das natürlich nicht. Und man muss sich gut überlegen, ob man „1/3“ zuerst verschickt. Denn beim Lesen der Timeline von oben taucht ja dann der dritte Teil zuerst auf.

Tweets automatisch aufgeteilt

Eine neue kostenlose Mac-Software namens Electric Pork nimmt Euch diese Aufgabe jetzt ab – und teilt zu lange Tweets automatisch in Häppchen auf, bei denen die Wörter nicht einfach abgeschnitten werden. Ihr könnt sogar definieren, in welchen Abständen die einzelnen Tweets verschickt werden. Und auch die Reihenfolge ist flexibel. Auf der Website von Entwickler Dave Winer erfahrt Ihr mehr über das Programm, das sich noch in der Testphase befindet. Aber bitte nicht übertreiben – denn Twitter lebt gerade von kurzen und knackigen Tweets, und unterscheidet sich dadurch wohltuend von den endlosen Litaneien auf Facebook.

(Via 9to5Mac)