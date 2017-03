Twitter geht gegen Online-Mobbing und Account-Missbrauch vor

Twitter geht aktuell verstärkt gegen Online-Mobbing und Account-Missbrauch vor.

Um die steigenden Zahl der missbräuchlich verwendeten Accounts einzudämmen, wurden diverse Verbesserungen angekündigt: Wird zum Beispiel ein Nutzer als zu beleidigend empfunden, werden seine Tweets nur noch sehr eingeschränkt sichtbar. Die Erkennung wurde nun stark verbessert.

Twitter geht stärker gegen Missbrauch vor

Was genau gemacht wurde, will das Unternehmen aber nicht verraten – um es nicht so einfach möglich zu machen, die Regeln zu umgehen. Solange man sich aber an die Regeln des Netzwerks halte, hätten User nichts zu befürchten, sagt Twitter.

Zusätzlich werden immer öfters Accounts gelöscht, die mobben oder sich andere Missbräuche zu Schulden kommen lassen. Solche Posts sollen sich mit einer neuen Funktion der App nun auch verstecken lassen, wie TechCrunch berichtet.