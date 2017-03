tvOS 10.2 Beta mit Hinweisen auf Remote-App für iPad

Die Beta zu tvOS 10.2 beinhaltet Hinweise auf eine Remote-App für das iPad.

Bei etlichen Usern erscheint seit kurzem ein Splash-Screen mit den Neuerungen, die das Update gebracht hat. Dort ist unter anderem auch der Verweis auf die Möglichkeit der Steuerung vom iPad aus zu finden:

„Remote control from iPad. See music lyrics and playlists in the Remote app for iPhone and iPad, along with the ability to select movie chapters, audio tracks, and closed captions.“