Tim Cook hält Laudatio zur neuen Dokumentation von Al Gore

Der ehemalige US-Vizepräsident Al Gore engagiert sich seit vielen Jahren für den Umweltschutz.

Gleichzeitig sitzt Gore auch im Aufsichtsrat von Apple. Aktuell hat er eine neue Dokumentation vorgelegt. Dabei ist „An Inconvenient Sequel: Truth to Power“ das Follow-up zu seiner Doku „An Inconvenient Truth“. Bei der Uraufführung der neuen Doku im Silicon Valley hat Tim Cook jetzt die Eröffnungsrede gehalten.

Dabei warnte Cook erneut vor einer Klimakrise. Anzeichen seien allgegenwärtig. Es gebe aber auch Hoffnung. Schließlich nutzen viele Unternehmen, darunter auch Apple, erneuerbare Energien – und viele Länder bekämpfen den Klimawandel, abseits der neuen US-Politik, die den Klimawandel bekanntlich leugnet. Gore wiederum lobte Apple in seiner Rede. Die Firma sei einerseits profitabel, andererseits aber auch umweltbewusst.

„An Inconvenient Sequel: Truth to Power“ startet am 28. Juli in den US-Kinos. Einen deutschen Starttermin reichen wir nach, sobald es ein offizielles Datum gibt.