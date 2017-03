This War of Mine aktuell 13 Euro günstiger

Zugreifen Pflicht: This War of Mine lässt sich aktuell zum Schnäppchenpreis laden.

Ihr zahlt vorübergehend nur 1,99 statt 14,99 Euro für die Universal-App. Nur einmal war die App bisher so günstig, im Dezember 2016. Dabei handelt es sich um ein mächtiges und intelligent gemachtes Spiel, das die Schrecken von Kriegen aufzeigt.

Hier steht Ihr nicht an der Front und kämpft – sondern erlebt den Krieg aus der Perspektive seiner unschuldigen Opfer, der Bevölkerung, die schwer unter den Folgen zu leiden hat.

Tolles Game aktuell stark reduziert

Inspriert wurde This War of Mine vom Bosnien-Krieg der 90er, von der Besetzung und Zerstörung Sarajewos. Ihr führt eine Gruppe von Zivilisten an, die nur ein Ziel hat – irgendwie zu überleben, dem Hunger und den Bomben zu entkommen.

Das aufrüttelnde Spiel ist mehrfach preisgekrönt und ein absoluter Kauftipp – besonders zu diesem Preis.