Spotify jetzt mit über 50 Millionen zahlenden Nutzern

Im Kampf um Marktanteil mit Apple Music hat Spotify neue Zahlen vorgelegt.



Erstmals in der Firmengeschichte hat der Musikstreaming-Dienst über 50 Millionen User mit einem kostenpflichtigen Abo. Das gab Spotify auf Twitter bekannt. Im vergangenen September belief sich die Zahl auf 40 Millionen zahlende Musikhörer.

Apple Music, Spotifys größter Konkurrent, wies im Dezember 2016 20 Millionen Abonnenten vor. Eddy Cue, Apples Software-Chef, sagte jedoch kürzlich in einem Interview, die Zahl sei mittlerweile deutlich gestiegen.

Apple Music: Vielleicht schon knapp 30 Millionen User mit Abo

Der Dienst könnte sich also bereits bei knapp 30 Millionen Usern einpendeln – dabei ist er wesentlich jünger als Spotify. Ein Riesenerfolg für Apple, welcher sich mit Video-Inhalten, die mit der Serie Planet of the Apps und einer Spezial-Version von Carpool Karaoke bald kommen sollen, noch ausbauen könnte.

Außerdem darf nicht vergessen werden: Spotify verdient trotz der neuen Rekordmarke noch immer kein Geld und schreibt seit Bestehen rote Zahlen. So dass sich auch der geplante Börsengang weiter verzögert, da noch gar nicht klar ist, wie Spotify profitabler werden will.