Spartipp: Ticket to Ride kurze Zeit 5 Euro günstiger

Wer den Gratis-Download von Panols schon ausgelöst hat, kann nun weiter sparen.

Das beliebte Brettspiel Ticket to Ride, inzwischen auch universal auf iPhone und iPad nutzbar, ist für kurze Zeit deutlich reduziert.

Normalerweise zahlt Ihr für den App-Store-Klassiker 6,99 Euro. Das Geld ist gut angelegt, ohne Zweifel. Doch heute geht es günstiger: Die App kostet derzeit nur 1,99 Euro. Unsere Empfehlung, sofern Ihr die App noch nicht geladen habt: Rabatt mitnehmen.

In der Version 2.0 könnt Ihr nämlich über verschiedene Plattformen hinweg gegeneinander spielen. Bei Bedarf messt Ihr Euch ab sofort also am iDevice auch mit PC- und Android-Spielern.

Stark verbesserter Mehrspielermodus

Der Mehrspielermodus funktioniert seit dem letzten Update auch asynchron. Es ist also nicht mehr erforderlich, die ganze Zeit vor dem virtuellen Brett zu hocken. Ihr macht Euren Zug einfach dann, wenn Ihr wollt.

Zusätzlich an Bord seit der letzten Version: ein neues Spielfeld (Indien). Die Entwickler bringen Zug und Zug Nachschub an den Start. Zum kleinen Preis könnt Ihr es jetzt austesten. Viel Spaß!