Smartphone am Steuer: Das sind die erschreckenden Zahlen

Das Smartphone wird zur rollenden Zeitbombe – und im Auto immer gefährlicher.

Immer mehr Autofahrer lassen sich am Steuer vom Handy ablenken. Das ergab eine neue Umfrage des Technikverbandes Bitkom. Der Alltag in deutschen Autos sieht offenbar so aus: Schnell mal den Anruf annehmen und dazu das Handy ans Ohr halten, eine Kurznachricht lesen oder mit dem Smartphone eine Info im Internet suchen.

So geben 4 von 10 Autofahrern (44 Prozent) an, dass sie häufig oder manchmal mit dem Handy am Ohr telefonieren, während sie ihr Fahrzeug steuern. Jeder Zweite (51 Prozent) liest Kurznachrichten wie SMS oder WhatsApp, jeder Dritte (31 Prozent) schreibt sogar selbst welche. Jeder Fünfte (19 Prozent) liest E-Mails, 15 Prozent tippen welche in ihr Gerät ein. Und jeder Sechste (17 Prozent) gibt an, während er am Steuer sitzt, zumindest ab und an im Internet zu surfen, 8 Prozent schauen sogar Videos.

Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage unter 779 Autofahrern in Deutschland im Auftrag des Technikverbands Bitkom. „Nichts ist so wichtig, dass sich der Fahrer vom Verkehr ablenken lassen sollte. Selbst ein kurzer Blick aufs Smartphone-Display kann im entscheidenden Augenblick zu viel sein. Und wer in einer Gefahrensituation nicht beide Hände frei hat, weil er sein Handy festhält, handelt nicht nur gesetzwidrig, sondern auch unverantwortlich“, so Bitkom-Chef Bernhard Rohleder.

Empfehlung für CarPlay

Er empfiehlt Sprachsteuerung à la Apple CarPlay: „Sprachsteuerung ist nicht nur sicherer, sie ist auch komfortabel. Jeder sollte sich einmal anschauen, was das eigene Smartphone heute schon auf Zuruf erledigen kann“, so Rohleder. „Und wenn Smartphone und Auto sich noch besser verstehen, dann reicht es zum Beispiel künftig auf dem Mobilgerät die Fahrt zu planen und das Auto weiß beim Einsteigen, wohin es gehen soll.“ Wobei: Mit Apple Maps in Zusammenarbeit mit CarPlay funktioniert das schon heute.