Sicherheitslücke in WhatsApp und Telegram schnell behoben

Sicherheitsforscher haben eine große Sicherheitslücke in WhatsApp und Telegram entdeckt.

Diese basiert darauf, dass die Web-Dienste beider Messenger alle Nachrichten anzeigen und mit Euren Geräten synchronisieren können.

Wenn Angreifer die Lücke ausnutzen, können sie den Account des Users übernehmen und somit Zugriff auf sämtliche Chats, Bilder und Dateien erhalten.

Kritische Sicherheitslücke bereits behoben

So würde auch das Versenden von Nachrichten möglich. Der Angriff findet statt, indem eine Datei an das Opfer gesendet wird, in der schädlicher Code versteckt wurde.

Durch das Öffnen des Files wird dieser ausgeführt und kann auf alle lokal gespeicherten Daten zugreifen. Am 7. März wurde der Fehler gemeldet und von beiden Anbietern umgehend behoben, wie Checkpoint berichtet.

