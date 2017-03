Send to Kindle: eBook-Reader erhält praktisches Update

Mit einem Update erhält die Kindle-App ein praktisches neues Feature.

Mit „An Kindle senden“ lassen sich, wie der Name es verrät, erstmals Dokumente bzw. beliebige Web-Artikel von Eurem iPhone oder iPad auf Euer Kindle-Gerät übertragen. Möglich macht es eine neue Share-Sheet-Erweiterung in der aktualisierten Kindle-App.

Eine willkommene Neuerung. Allerdings fragen wir uns: Wieso hat Amazon fürs Einbinden dieser Funktion Jahre gebraucht?

Wollt Ihr eine Website unterwegs lesen, wird sie so ganz einfach in die Kindle-Bibliothek heruntergeladen und kann dann bequem offline gelesen werden. Das funktioniert, indem Ihr in Safari die Option einfach im Teilen-Menü für unterstützte Dokumente auswählt.

„Send to Kindle – Now you can save documents and web pages to your Kindle library. Tap the share button in Safari and add Kindle as a destination. Web pages are converted to Kindle format so you can adjust the text, font and page color, and read on any Kindle app or device.“