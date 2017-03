Samsung Galaxy S8: Neue Gesichtserkennung ganz einfach ausgehebelt

Die Gesichtserkennung des Galaxy S8 kann offenbar auch mit Fotos ausgehebelt werden.

Das entdeckte ein Periscope-User, eher zufällig, als er mit einem Demo-Gerät von Samsung herumprobierte. Der Clip ist unten zu sehen.

Samsung wird das Galaxy S8, vorgestern offiziell vorgestellt, ab dem 21. April in den Verkauf bringen. Vielleicht wird die Gesichtserkennung dann noch verbessert – denn so kann sie wirklich enorm leicht hintergangen werden, was ein großes Sicherheitsrisiko bedeutet.