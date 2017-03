Samstag Feiertag: Apple eröffnet morgen drei neue Stores

Samstag Feiertag: Apple lädt Kunden morgen gleich zu drei Store-Eröffnungen ein.

Je ein Store wird in Florida, China (Nanjing Jinmao Place) und natürlich Köln (Schildergasse) eröffnet. Ab 10 Uhr sind Interessierte in Köln eingeladen, den zweiten Store der Stadt zu besichtigen und einzukaufen.

24iTopnews konnte den Kölner Store bereits vorab von innen besichtigen – hier unser Bericht samt Foto-Galerie zum Nachlesen.

Für Workshops in Köln jetzt anmelden

Zwei der drei Stores haben auf der Apple-Website sogar schon die ersten Termine und Workshops eingetragen. Wenn Ihr also in Köln lebt und Euch für iPhone-Fotografie, Keynote oder andere angebotene Themen interessiert, könnt Ihr Euch bereits in die Kurzkurse einschreiben.

Wer gerade in Miami Urlaub macht, kann sich den neuen Store im Brickell City Centre anschauen. Apple Brickell City Centre öffnet um 10 Uhr Ortszeit an der 701 South Miami Avenue, West Block im zweiten Stock.

Wer von Euch macht sich auf den Weg nach Köln oder ist schon da? Wer ist zufällig in Miami vor Ort?