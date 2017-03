Report: iPhone 8 könnte ohne Lautstärke-Buttons kommen

Gerüchteweise soll das nächste iPhone 8 ohne Home Button erscheinen, er soll ins Display integriert werden.

Apple denkt an einen Funktionsbutton am unteren Rand des Displays – iTopnews.de berichtete. Glaubt man einem sehr spekulativen Report von Fast Company, dann wird Apple womöglich auch auf die bekannten Lautstärke-Buttons verzichten. Zumindest heißt es in dem Bericht, es gebe eine Chance darauf:

„There’s even a chance that the physical buttons on the sides of the iPhone may go away, our source says, replaced by touch-sensitive inlays in the metal.“