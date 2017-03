Regensong: Spotify streamt nur, wenn es strömt

Spotify hat einen neuen Song im Repertoire, der nur bei Regen zu hören ist.

Das Stück, in dem es auch ums Thema Regen geht, heißt „No Nee Ta Slode Aln“, und stammt von der US-Band White Denim aus Austin in Texas. Wer es hören will, muss kurzfristig seinen GPS-Standort für Spotify freigeben. Die Software prüft dann anhand der aktuellen Wetterdaten, ob es beim Zuhörer gerade regnet. Nur wenn es strömt, läuft der Stream. Bisher ist die Aktion auf die USA beschränkt.

Hinter der Idee mit dem Regenlied steckt der Bekleidungshersteller „The North Face“, der damit Reklame für eine neue Hightech-Regenjacke namens Apex Flex GTX machen will.

Playlists für Regenwetter

Spotify hat die Wettererkennung schon mehrfach eingesetzt – bisher aber nur, um herauszufinden, welche Musik seine Nutzer bei Regen besonders gerne hören. Gemeinsam mit den Wetterfröschen von Accuweather entstanden so Playlists speziell für Regenwetter. Fazit: Ganz schön rege, dieser Apple-Music-Konkurrent! Auf YouTube gibt es die Werbung für die Jacke inklusive kurzem Song-Ausschnitt aber auch bei Sonnenschein.

(Via Futurezone)