Prime Now neu im Browser, Echo verknüpft sich mit anderen Speakern

Es gibt auch Neuerungen zu Prime Now, dem Schnell-Bestelldienst von Amazon.

Bisher mussten Orders, die sofort geliefert werden sollen, aus der App heraus aufgegeben werden. Diese Einschränkung wurde jedoch nun aufgehoben.

So kann Prime Now nun auch im Browser ausgewählt werden. Die Verfügbarkeit hat sich jedoch (noch) nicht geändert – weiterhin kann Prime Now nur Berlin und München genutzt werden.

Gute Optimierung für den Amazon Echo

Weitere News von Amazon: Der Amazon Echo (hier ansehen) kann sich nun auch mit anderen Bluetooth-Speakern verbinden.

Wer die Tonqualität von Alexa oder der abgespielten Songs verbessern wollte, konnte das bisher nur mit dem Echo Dot tun. Seit einem frischen Update lassen sich jedoch alle möglichen Bluetooth-Speaker mit dem smarten Gadget verbinden. Es kann jedoch immer nur ein Bluetooth-Gerät gleichzeitig verbunden werden.