OLED iPhone 8 mit neuartiger Touch ID erst im Oktober?

Die nicht immer zuverlässige DigiTimes verbreitet zur Stunde neue Spekulationen zum iPhone 8.

Laut dem Bericht könnte sich der Verkaufsstart des iPhone 8 mit randlosem Display und neuartiger Touch ID, die in den Bildschirm verbaut ist, auf den Oktober verschieben. Allgemein wird mit dem neuen iPhone 8 bisher eher im September gerechnet.

DigiTimes spekuliert, dass Apple bei der neuen Lösung für Touch ID eher auf eine hauseigene Lösung setzen wird. Drei neue iPhone-Modelle soll es dieses Jahr geben: Während das jetzige iPhone 7 und iPhone 7 Plus mit Upgrades versehen werde und durchaus im September launchen könne, würde das OLED iPhone 8 erst im September in die Massenproduktion gehen, heißt es in dem Report, der sich Zulieferkreise beruft.

Die Upgrade-Modelle würden dann schon im September für steigende Umsätze bei Apple sorgen. Ab Oktober könnte dann das runderneuerte OLED-iPhone 8 für einen Umsatz-Boost sorgen.

Drei neue Modelle denkbar

Wie gesagt: Die Informationen der DigiTimes hatte zuletzt einen gemischten Wahrheitsgehalt, generell sind aber drei neue Modelle denkbar. Ob es einen kurzen Zeitverzug bis Oktober gibt, bleibt abzuwarten. Zuletzt hatte Apple das iPhone 4s im Oktober statt im traditionellen September vorgestellt.