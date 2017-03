Oculus Rift fällt im Preis, Mac Support erst mal nicht geplant

Die Oculus Rift ist nun zu einem günstigeren Kaufpreis verfügbar.

Das Bundle mit der Brille und einem Paar Touch-Controller kostet in den USA ab sofort nur noch etwa 570 Euro (598 Dollar). Hierzulande liegt der Preis bei Amazon nur für die eigentliche Oculus Rift bei 589 Euro. Der Controller selbst kostet bei Amazon 199 Euro extra.

Das Ziel ist der Facebook-Tochter Oculus ist es, die Technologie mehr Leuten zugänglich zu machen. Wer in den letzten 30 Tagen für den höheren Preis eingekauft hat, kann sich beim Oculus-Support melden, um eine Gutschrift zu erhalten, wie Engadget berichtet.

Pläne für den Mac gibt es bei Oculus weiterhin keine: Oculus-Mitgründer Nate Mitchell erklärte in einem Gespräch mit TechCrunch, die Oculus auf den Mac zu bringen, sei eine interessante Herausforderung und Herzenssache. Dazu sei aber eine „Menge Energie“ nötig. Auf der Roadmap für die nächsten sechs Monate sei Oculus für den Mac daher nicht:

„We do want to do OS X (macOS) support for Rift, it’s not something that’s currently on the roadmap for — I can even say — the next six months.”