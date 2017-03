Nintendo Switch mit Rekordverkäufen und erster Teardown

Die neue Nintendo Switch verkauft sich allem Anschein nach bestens.

Wie Nintendo uns mitteilt, hat sich die Switch am Launch-Wochenende „sowohl europaweit als auch in Deutschland besser verkauft hat als jede andere Nintendo-Konsole im Zuge ihres Marktstarts“. Weiter heißt es: „Und das im März – einem sonst eher ruhigen Monat in der Videospielindustrie.“ Genaue Zahlen nennt Nintendo aber noch nicht.

Switch in Einzelteile zerlegt

iFixit hat unterdessen auch einen Teardown der Nintendo Switch veröffentlicht. Fast jedes neue Gerät wird von den Reparatur-Experten zerlegt, analysiert und am Ende bewertet.

Nun ist Nintendos neueste Konsole, die Switch, dran. Im Teardown findet Ihr neben den altbekannten Fotos auch einige interessante Röntgen-Aufnahmen.

Nintendo Switch erfreulich modular

Konsole, Controller und Dock werden auseinandergeschraubt und jeder Schritt ist genauestens dokumentiert. Dabei sticht eine gute Modularität ins Auge. Einige Teile können sehr einfach ausgetauscht und repariert werden. Aus diesem Grund gibt es auch 8/10 Punkten für die Switch. Das gesamte Teardown findet Ihr hier bei iFixit.