Nintendo Switch anfällig gegen Hacker-Angriffe

Die Nintendo Switch wurde mit einer veralteten WebKit-Version ausgeliefert.

Die neue Konsole ist software-mäßig noch nicht ausgereift. Eine weitere Schwachstelle hat sich jetzt gezeigt: Die WebKit-Version ist nicht auf dem aktuellsten Stand.

Das heißt, dass die Switch anfällig gegen bereits bekannte Hacker-Angriffe ist. Ein Hacker hat einen iOS-Exploit genutzt, leicht modifiziert und konnte ihn auch auf der Konsole zum Laufen bringen.

Nintendo Switch mit angreifbarem WebKit

Aktuell kann jedoch nicht viel angestellt werden: Ein richtiger Jailbreak ist noch in weiter Ferne. Außerdem ist es so gut wie unmöglich, auf der Switch in ein angreifbares Szenario zu kommen, da es keinen Browser in dem Sinne gibt.

Nur dann, wenn eine Anmeldung in WLAN-Netzwerke notwendig ist (z.B. Starbucks- oder Flughafen-WiFi), werden Websites aufgerufen, wie das Nationale Institut für Sicherheit und Technologie in den USA bestätigt.