Nimmt das Samsung Galaxy S8 zwei iPhone 8 Features vorweg?

Am 29. März präsentiert Samsung in New York sein neues Flaggschiff Samsung Galaxy S8.

Die ersten Leaks konntet Ihr schon betrachten. Ein neues Rendering zeigt nun den bisher klarsten Blick auf das, was die Android-Fangemeinde Ende des Monats erwartet. Die Südkoreaner werden offenbar ein Edge-to-Edge OLED-Display anbieten – der physikalische Home Button entfällt.

Genau diese beiden Features werden gerüchteweise auch dem künftigen iPhone 8 nachgesagt.

Ausgegraben hat das Rendering, dass dem offiziellen Gerät sehr nahe kommen soll, der bekannte Leaker Evan Blass. Die Front-Kamera und alle Sensoren sollen auf dem Display nach oben rücken. An den Rändern soll aber weiterhin die Lautstärke geregelt werden. Hier finden sich dann wohl auch die Sleep- and Wake-Buttons.

Iris-Scanner und USB-C-Anschluss?

Neben einem Kopfhöreranschluss soll das neue S8 USB-C, Iris-Scanner, 4 GB Arbeitsspeicher und 64 GB internen Speicher bieten. Ob es so kommt, wird sich am 29. März endgültig zeigen.