Neues Video: Endlich Leben im Apple Park

Ein neues Drohnen-Video vom Apple Park bringt uns auf den neuesten Stand.

Übermorgen fängt der April an – der Monat, in dem Apple sein neues Hauptquartier, den Apple Park, einweihen will. Ein neues Drohnen-Video mit Blick über das Gelände hat jetzt erstmals Zeichen von Menschen innerhalb des Gebäudes entdeckt, die keinen Bauarbeiter-Helm tragen.

Kurzum: Apple scheint einzuziehen. Im Gebäude für die Entwicklungs-Abteilung, neben dem großen UFO-Haupthaus, sind bereits Büromöbel und ähnliches erkennbar.

Phase des letzten Feinschliffs hat begonnen

Parallel werden momentan die letzten Solar-Paneele angebracht und auch an anderen Teilen des Gebäudes der letzte Schliff getätigt. Alle Szenen des sehenswerten Videos inklusive Beschreibungen der Areale sind hier zu sehen: