Neues Spiele-Highlight: After the End – Forsaken Destiny (Video)

After the End: Forsaken Destiny zeigt, was gute Spiele-Entwicklung leisten kann.

Das Game wurde frisch veröffentlicht und hat uns sofort fasziniert. Die dahinterstehenden Entwickler der Firma Nexon beschreiben es als Mischung aus Puzzle und Rollenspiel – und tatsächlich passt diese Beschreibung so gut wie kaum sonst.

Ihr steuert ein kleines vermummtes Männlein – oder Weiblein? – durch die verschiedensten Levelwelten. Diese sind breit angelegt und werden sowohl auf vertikalen Ebenen als auch in einem horizontalen Verlauf beschritten.

Räumliche und logische Puzzle treffen sich

Ergebnis ist ein Puzzle, bei dem Ihr mit Aktionen des kleinen Protagonisten sowohl räumlich als auch rein logisch denken müsst – häufig sogar kombiniert. Nach und nach entschlüsselt Ihr dabei die Rätsel des mysteriösen antiken Lands, in dessen Tiefen Ihr eindringt.

Parallel sammelt Ihr auch Steinfragmente, die zu einem finalen Rätsel zusammengeführt werden. Das Bild passt, nicht nur zur Story, sondern gerade auch zum Minecraft-artigen Leveldesign, dass hin und wieder auch seltsam technoide Züge annimmt.

Und seid Ihr dort angelangt, wartet ein letztes Geheimnis – eben das, was „after the end“, nach dem Ende, liegt. (ab iOS 7.1, ab iPhone 4S, deutsch)