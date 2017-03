Neues Spar-Angebot: WELT im Abo, Spotify Premium gratis dazu

Heute ist ein neues Angebot gestartet, bei dem das Spotify-Premium-Abo im Mittelpunkt steht.

Die Zeitung „Die Welt“ hat ein Spar-Paket geschnürt: Ihr bekommt WELTplus, das kompakte E-Paper der „Welt“ und Spotify Premium zusammen zum Sonderpreis von 9,99 Euro im Monat.

Normalerweise kostet der Streaming-Dienst Spotify ja schon allein 9,99 Euro. On top gibt es also noch die WELTplus und das Welt-ePaper (mit Welt/Montag bis Samstag und Welt am Sonntag).

Die Laufzeit beträgt 12 Monate. Somit könnt Ihr unterm Strich 60 Prozent sparen, falls Ihr sowohl Zeitung lesen wollt als auch gerne Musik bzw. Hörspiele streamt.

Das Angebot ist deutlich besser als zuletzt, denn da gab es die 9,99-Euro-Kombination aus Zeitung und Spotify Premium nur begrenzt auf einen Zeitraum von sechs Monaten.