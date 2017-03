Neues Patent zeigt iPhone Dock in einem MacBook

Ein aufgetauchtes Patent von Apple zeigt eine Art iPhone Dock in einem MacBook.

Eingereicht wurde es ursprünglich am 20. September 2016. Es zeigt einen aufgeklappten Laptop mit einer Ausbuchtung für ein iPhone anstelle eines Trackpads. Eine zweite Skizze macht deutlich, wie ein iPhone so in ein Notebook integriert werden könnte.

Die Beschreibung des Patents legt nahe, dass das MacBook-artige Gehäuse eher ein Terminal für das iPhone ist – vielleicht wird auf seinem Display eine vergrößerte iOS-Variante angezeigt.

Patent würde beidseitige Integration ermöglichen

Eine weitere Option wäre, dass die Ausbuchtung das iPhone zum Steuerelement für einen Mac macht. Das Patent scheint von Apple also angelegt worden zu sein, um eine beidseitige Integration von MacBook(-Design) und iPhone auszuprobieren und für den Fall einer Geräte-Entwicklung schon einmal für sich gesichert zu haben.