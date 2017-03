Neuer Apple Store Köln: Das erste offizielle Foto

Köln bekommt einen zweiten Apple Store – iTopnews.de hat am 4. März zuletzt berichtet.

Update: Jetzt gibt es auch das erste offizielle Foto von Apple zum neuen Apple Store in Köln. Bereits in rund zwei Wochen ist es soweit. Dann eröffnet der Store seine Pforten.

Wer von Euch wird vor Ort sein und versuchen, eines der begehrten 1000 T-Shirts zu ergattern?

So berichtete iTopnews am vergangenen Samstagabend:

Am heutigen Abend hat Apple seine Übersicht der Apple Stores in Deutschland überarbeitet (danke Bettina). Köln bekommt, wie mehrfach von iTopnews berichtet, seinen zweiten Apple Store – in der Schildergasse.

„Feiere mit uns die große Eröffnung am 25. März“ – so heißt es auf der Seite des Stores. Die offizielle Adresse: Schildergasse 1 – 9 in 50667 Köln. Der Store wird Montag bis Samstag von 10 bis 20 Uhr geöffnet haben. Im Kölner Rhein Center in Weiden gibt es bereits einen Apple Store.