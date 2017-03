Neue Zahlen: Marktanteil von iOS nimmt zu

Neue Zahlen zeigen, dass der Marktanteil von iOS in einigen Ländern zunimmt.

Zwischen November 2016 und Januar 2017 hat sich einiges am Markt getan. In Deutschland konnte iOS von 19,3 auf 21,3 Prozent Marktanteil wachsen. Android hat von 74,2 auf 75,5 Prozent zugelegt und Windows Phone verlor 3 Prozent.

So konnte iOS in den USA 42 Prozent Marktanteil sichern. Ein Plus von 2,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Das prozentuell stärksten Wachstum konnte iOS in Frankreich erzielen – um 4,9 Prozent von 19,3 auf 24,2 Prozent.

iOS legt in vielen Ländern zu

Stark verloren hat Apple jedoch in China – dort ist Android von 73,9 auf 83,2 Prozent gewachsen. iOS büßte 8,4 Prozent ein und kommt nun nur noch auf 16,6 Prozent.

Windows Phone konnte in einem Land übrigens ein Plus machen und mehr zulegen als iOS. Dabei handelt es sich um Japan. Dort ist WP von 0,5 auf 1,5 Prozent gewachsen und iOS um nur 0,3 Prozent, wie Kantar Worldpanel erhoben hat.

Unterm Strich profitiert Android immer wieder davon, dass es für dieses Betriebssystem nicht nur deutlich mehr Modelle, sondern auch deutlich billige Geräte gibt. Der starke Marktanteil in den USA für iOS kommt hingegen gar nicht überraschend: In der Heimat ist Apple traditionell die Nummer eins.