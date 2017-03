Neue Version von iTunes 12.6: Bugs bei Mini-Player, Nutzlos-Button weg

iTunes 12.6, Dienstag veröffentlicht, wurde heute noch mal von Apple überarbeitet. Bugs gibt’s aber weiter.

Das Minor-Update entfernt unter anderem einen seltsamen und funktionslosen Button, der auf eine Art Profil-Seite des Nutzers hindeutet. Diese Profilseite existiert aber gar nicht. Schob man den Button von links nach rechts, passierte nichts. Jetzt ist der Button eliminiert worden.

Gerade erst gespielte Songs bleiben ausgegraut

Weitere kleine Bugs und Ungereimtheiten sind noch da. So befindet sich der Löschen-Button für die Wiedergabeliste zum Beispiel ganz unten auf der Liste, was ihn schwer erreichbar und so praktisch nutzlos macht.

Auszug von Fehlern in iTunes 12.6

Die Liste der zuletzt gespielten Songs enthält teilweise ausgegraute Titel. Letztere können nicht ausgewählt oder angeklickt werden – wieso auch immer.

Auch der Mini-Player macht von Zeit zu Zeit Schwierigkeiten. So lässt er sich nicht immer schließen, da der entsprechende Button fehlt, fiel dem US-Blogger Kirk McElhearn auf.