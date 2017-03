Netflix: Bald spezielle Mobilversionen seiner Serien?

Netflix könnte bald eigene Versionen seiner Inhalte zeigen, die für Mobilgeräte optimiert sind.

Netflix-Produktchef Neil Hunt erklärte bei einem Pressebriefing in San Francisco, dass das Unternehmen über Smartphone- und Tabletversionen seiner Inhalte nachdenkt. Sieht ein Film oder eine Serie auf dem iPhone also bald anders aus als auf dem Fernseher?

Diese Fassungen hätten dann andere Schnitte, andere Perspektiven – die sich besser für das Betrachten auf kleinen Bildschirmen eignen. „Das ist etwas, das wir in den nächsten Jahren erkunden werden“, so Neil Hunt.

Smartphones in Indien schon die Nummer eins

Hintergrund solcher Pläne: In etablierten Märkten wie den USA oder Kanada nutzen die meisten Kunden Netflix nach wie vor auf großen Fernsehern. Aber in einigen asiatischen Ländern, vor allem in Indien, sind mobile Bildschirme nach Angaben des Managers mittlerweile die wichtigste Plattform. Es könnte sich also durchaus lohnen, Filme und Serien speziell für die mobile Nutzung zu optimieren.

(via The Verge)